СМИ: Тухель может сменить Лэмпарда в Челси

Томас Тухель, выводивший не так давно "ПСЖ" в финал Лиги Чемпионов, был уволен из французского клуба. Однако, он может недолго пробыть безработным.

По данным Bild и Goal, немецкий тренер может сменить в "Челси" Фрэнка Лэмпарда. Руководству "синих" не очень нравятся последнием результаты лондонцев.

Отмечается, что и сам Тухель хотел бы поработать с "пенсионерами". В составе "Челси" играют три немецких игрока (Вернер, Рюдигер и Хавертц), а также Тьяго Силва, с которым наставник работал в "ПСЖ".

