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СМИ: Тухель может сменить Лэмпарда в Челси

Англия
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Всему виной результаты

СМИ: Тухель может сменить Лэмпарда в Челси
UA-Футбол
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Томас Тухель, выводивший не так давно "ПСЖ" в финал Лиги Чемпионов, был уволен из французского клуба. Однако, он может недолго пробыть безработным.

По данным Bild и Goal, немецкий тренер может сменить в "Челси" Фрэнка Лэмпарда. Руководству "синих" не очень нравятся последнием результаты лондонцев.

Отмечается, что и сам Тухель хотел бы поработать с "пенсионерами". В составе "Челси" играют три немецких игрока (Вернер, Рюдигер и Хавертц), а также Тьяго Силва, с которым наставник работал в "ПСЖ".

Ранее сообщалось, что Томас надеется потренировать английский клуб.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Томас Тухель Челси (Лондон)
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