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Центральный защитник Арсенала подхватил COVID-19

Англия
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Габриэл уже на самоизоляции

Центральный защитник Арсенала подхватил COVID-19
Новина українською

Центрбек "Арсенала" Габриэл Магальяэс сдал положительный тест на коронавирус и сейчас пребывает дома на самоизоляции.

23-летний бразилец ранее контактировал с особой, у которой подтвердили COVID, поэтому уже в последней игре против "Челси" (3:1) его не было даже на скамейке запасных.

Предварительно Габриэл пропустит матчи АПЛ против "Брайтона" (29 декабря) и "Вест Брома" (2 января), но это лишь в том случае, если болезнь пройдет без осложнений.

Любопытно, что Давид Луис и Виллиан тоже пропустили встречу с "Челси" из-за болезни, но в "Арсенале" настаивают, что их тесты на коронавирус отрицательные, так что, скорее всего, оба вернутся на поле уже 31 декабря.

Габриэл - игрок основы "Канониров". В текущей АПЛ у него 12 матчей и 2 гола.

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В статье: Арсенал (Лондон) коронавирус Габриэл Магальяэс
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Источник:
ФК "Арсенал"

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