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Центральный защитник Арсенала подхватил COVID-19
Габриэл уже на самоизоляции
Центрбек "Арсенала" Габриэл Магальяэс сдал положительный тест на коронавирус и сейчас пребывает дома на самоизоляции.
23-летний бразилец ранее контактировал с особой, у которой подтвердили COVID, поэтому уже в последней игре против "Челси" (3:1) его не было даже на скамейке запасных.
Предварительно Габриэл пропустит матчи АПЛ против "Брайтона" (29 декабря) и "Вест Брома" (2 января), но это лишь в том случае, если болезнь пройдет без осложнений.
Любопытно, что Давид Луис и Виллиан тоже пропустили встречу с "Челси" из-за болезни, но в "Арсенале" настаивают, что их тесты на коронавирус отрицательные, так что, скорее всего, оба вернутся на поле уже 31 декабря.
Габриэл - игрок основы "Канониров". В текущей АПЛ у него 12 матчей и 2 гола.
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