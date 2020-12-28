Центральный защитник Арсенала подхватил COVID-19

Центрбек "Арсенала" Габриэл Магальяэс сдал положительный тест на коронавирус и сейчас пребывает дома на самоизоляции.

23-летний бразилец ранее контактировал с особой, у которой подтвердили COVID, поэтому уже в последней игре против "Челси" (3:1) его не было даже на скамейке запасных.

Предварительно Габриэл пропустит матчи АПЛ против "Брайтона" (29 декабря) и "Вест Брома" (2 января), но это лишь в том случае, если болезнь пройдет без осложнений.

Любопытно, что Давид Луис и Виллиан тоже пропустили встречу с "Челси" из-за болезни, но в "Арсенале" настаивают, что их тесты на коронавирус отрицательные, так что, скорее всего, оба вернутся на поле уже 31 декабря.

Габриэл - игрок основы "Канониров". В текущей АПЛ у него 12 матчей и 2 гола.