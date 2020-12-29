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Эвертон требует от АПЛ объяснений по поводу переноса матча с Манчестер Сити
Ириски расстроены переносом матча
Вчерашний матч АПЛ между “Эвертоном” и “Манчестер Сити”
Ранее коронавирус был обнаружен у четырех игроков “Манчестер Сити”, в том числе Уокера и Жезуса, а вчера “горожане” объявили о новых случаях заболевания. По неподтвержденной информации заболело еще три футболиста.
Игра была перенесена Премьер-лигой по запросу “Сити” в качестве меры предосторожности, уведомляет официальный сайт АПЛ.
“Эвертон” не устроила эта мотивация решения. В заявлении на своем официальном сайте “ириски” потребовали от АПЛ предоставления всей информации от “Сити”, чтобы получить объяснение переноса игры.
???? | Club Statement: Manchester City fixture postponement.#EVEMCI https://t.co/Q5ddxKYpyy— Everton (@Everton) December 28, 2020
По правилам АПЛ матч должен был состояться, если бы в составе “Манчестер Сити” было 14 доступных футболистов.
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