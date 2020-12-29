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Эвертон требует от АПЛ объяснений по поводу переноса матча с Манчестер Сити

Англия
(2 голосов)

Ириски расстроены переносом матча

Эвертон требует от АПЛ объяснений по поводу переноса матча с Манчестер Сити
UA-Футбол
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Вчерашний матч АПЛ между “Эвертоном” и “Манчестер Сити” был перенесен по запросу “Сити” из-за увеличения заболевших на COVID-19 в составе “горожан”.

Ранее коронавирус был обнаружен у четырех игроков “Манчестер Сити”, в том числе Уокера и Жезуса, а вчера “горожане” объявили о новых случаях заболевания. По неподтвержденной информации заболело еще три футболиста.

Игра была перенесена Премьер-лигой по запросу “Сити” в качестве меры предосторожности, уведомляет официальный сайт АПЛ.

“Эвертон” не устроила эта мотивация решения. В заявлении на своем официальном сайте “ириски” потребовали от АПЛ предоставления всей информации от “Сити”, чтобы получить объяснение переноса игры.

По правилам АПЛ матч должен был состояться, если бы в составе “Манчестер Сити” было 14 доступных футболистов.

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Сити (Англия) Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
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