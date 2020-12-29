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Тони Пьюлис проработал в Шеффилд Уэнсдей всего 45 дней
Опытный тренер был отправлен в отставку из-за плохих результатов
Клуб Чемпионшипа “Шеффилд Уэнсдей” отправил в отставку главного тренера Тони Пьюлиса всего лишь спустя 45 дней после его назначения.
С опытным тренером, известным по своей работе в “Сток Сити” и “Вест Бромвичу”, “Шеффилд Уэнсдей” выиграл всего лишь один матч из десяти, четыре раза сыграл вничью и пять раз проиграл. Пьюлис не мог выиграть в своих первых восьми матчах в качестве тренер “сов”, установив антирекорд клуба.
“Игра и результаты команды были не там том уровне, которого мы ожидали, когда назначали Пьюлиса. Также на наше решения повлияли другие обстоятельства.
Семь очков из возможных 30 – это недопустимо. Нам жизненно необходимо сохранить статус команды Чемпионшипа, поэтому я почувствовал необходимость принять это решение”, – говорится в заявлении главы клуба Дейфон Чансири на официальном сайте “Шеффилд Уэнсдей”.
После 21 тура “совы” занимают в турнирной таблице Чемпиошипа 23-е место, отставая на три пункта от спасительной 21-й позиции.
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