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Тони Пьюлис проработал в Шеффилд Уэнсдей всего 45 дней

Англия
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Опытный тренер был отправлен в отставку из-за плохих результатов

Тони Пьюлис проработал в Шеффилд Уэнсдей всего 45 дней
UA-Футбол
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Клуб Чемпионшипа “Шеффилд Уэнсдей” отправил в отставку главного тренера Тони Пьюлиса всего лишь спустя 45 дней после его назначения.

С опытным тренером, известным по своей работе в “Сток Сити” и “Вест Бромвичу”, “Шеффилд Уэнсдей” выиграл всего лишь один матч из десяти, четыре раза сыграл вничью и пять раз проиграл. Пьюлис не мог выиграть в своих первых восьми матчах в качестве тренер “сов”, установив антирекорд клуба.

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“Игра и результаты команды были не там том уровне, которого мы ожидали, когда назначали Пьюлиса. Также на наше решения повлияли другие обстоятельства.

Семь очков из возможных 30 – это недопустимо. Нам жизненно необходимо сохранить статус команды Чемпионшипа, поэтому я почувствовал необходимость принять это решение”, – говорится в заявлении главы клуба Дейфон Чансири на официальном сайте “Шеффилд Уэнсдей”.

После 21 тура “совы” занимают в турнирной таблице Чемпиошипа 23-е место, отставая на три пункта от спасительной 21-й позиции.

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В статье: Шеффилд Уэнсдей Чемпионшип Тони Пьюлис
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