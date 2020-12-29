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Сульшер: Магуайр - сильная личность и очень хороший игрок
Босс МЮ доволен защитником
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился мнением о 27-летнем Гарри Магуайре. По его словам, он оправдал его ожидания, после того как набрал форму.
"Гарри - сильный персонаж и очень хороший игрок. Он никогда не хочет отдыхать и действительно прибавил на протяжении сезона вместе с командой. Мы видим в нем опытного лидера в каждой игре", - приводит слова Сульшера Goal.
"Он скромный и трудолюбивый. Я всегда буду поддерживать его, и я думаю, что Гарет Саутгейт [тренер сборной Англии] тоже, и все, что он хочет делать, это продолжать играть в футбол".
В текущем сезоне АПЛ Гарри Магуайр провел 14 матчей, забил 1 гол и не отличился результативными передачами. Напомним, что английский защитник пережил тяжелый период
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