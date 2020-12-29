Сульшер: Магуайр - сильная личность и очень хороший игрок

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился мнением о 27-летнем Гарри Магуайре. По его словам, он оправдал его ожидания, после того как набрал форму.

"Гарри - сильный персонаж и очень хороший игрок. Он никогда не хочет отдыхать и действительно прибавил на протяжении сезона вместе с командой. Мы видим в нем опытного лидера в каждой игре", - приводит слова Сульшера Goal. "Он скромный и трудолюбивый. Я всегда буду поддерживать его, и я думаю, что Гарет Саутгейт [тренер сборной Англии] тоже, и все, что он хочет делать, это продолжать играть в футбол".