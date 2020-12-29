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Кристал Пэлас – Лестер Сити 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Премьер-лиги Кристал Пэлас – Лестер Сити, 28 декабря 2020

Кристал Пэлас – Лестер Сити 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Предлагаем вашему вниманию обзор матча 16 тура АПЛ "Кристал Пэлас" – "Лестер Сити".

В начале первого тайма Джеймс Томкинс сфолил против Люка Томаса в штрафной площадке, после чего арбитр назначил пенальти в ворота "Кристал Пэласа". Однако нападающий Келечи Ихеаначо не сумел переиграть с 11-метрового удара голкипера "орлов". После перерыва хозяева матча повели в счете, Заа поразил ворота "Лестера". В конце игре, благодаря точному удару Барнса "лисы" все же спасли ничью.

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"Лестер" вышел на 2 позицию в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 3 очка. "Кристал Пэлас" поднялся на 13 место.

АПЛ. 16 тур
Кристал Пэлас – Лестер Сити 1:1
Голы: Заа, 58 — Барнс, 83
Нереализованный пенальти ("Лестер"): Ихеаначо 19

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Лестер Сити
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