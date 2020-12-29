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Кристал Пэлас – Лестер Сити 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Премьер-лиги Кристал Пэлас – Лестер Сити, 28 декабря 2020
Предлагаем вашему вниманию обзор матча 16 тура АПЛ "Кристал Пэлас" – "Лестер Сити".
В начале первого тайма Джеймс Томкинс сфолил против Люка Томаса в штрафной площадке, после чего арбитр назначил пенальти в ворота "Кристал Пэласа". Однако нападающий Келечи Ихеаначо не сумел переиграть с 11-метрового удара голкипера "орлов". После перерыва хозяева матча повели в счете, Заа поразил ворота "Лестера". В конце игре, благодаря точному удару Барнса "лисы" все же спасли ничью.
"Лестер" вышел на 2 позицию в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 3 очка. "Кристал Пэлас" поднялся на 13 место.
АПЛ. 16 тур
Кристал Пэлас – Лестер Сити 1:1
Голы: Заа, 58 — Барнс, 83
Нереализованный пенальти ("Лестер"): Ихеаначо 19
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