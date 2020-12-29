Александер-Арнольд: Ньюкасл постарается сыграть так же, как Вест Бром

Фланговый защитник “Ливерпуля” Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от матча АПЛ с “Ньюкаслом”.

В прошлом туре “красные” не смогли переиграть “Вест Бром” (1:1), который борется за выживание.

“Мы понимаем, что предстоящий матч будет похожим на предыдущий. Они наверное будут пытаться не давать нам делать то, что мы хотим, и будут действовать на контратаках”.

“Это Премьер-лига – здесь все возможно. Достаточно посмотреть на матч с “Вест Бромом”. Мы знаем, что если не будем играть на 100%, то не заслуживаем на три очка”.

“Мы должны быть сосредоточены на своей игре на протяжении всех 90 минут. В матче с “Вест Бромвичем" этого не было, за что мы и поплатились. Это будет сложный матч”, – приводит слова Трента официальный сайт “Ливерпуля”.

Матч “Ньюкасл” – “Ливерпуль” состоится завтра, в 22:00 по киевскому времени.