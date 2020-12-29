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Александер-Арнольд: Ньюкасл постарается сыграть так же, как Вест Бром
Фланговый бек Ливерпуля ожидает непростого матча
Фланговый защитник “Ливерпуля” Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от матча АПЛ с “Ньюкаслом”.
В прошлом туре “красные” не смогли переиграть “Вест Бром” (1:1), который борется за выживание.
“Мы понимаем, что предстоящий матч будет похожим на предыдущий. Они наверное будут пытаться не давать нам делать то, что мы хотим, и будут действовать на контратаках”.
“Это Премьер-лига – здесь все возможно. Достаточно посмотреть на матч с “Вест Бромом”. Мы знаем, что если не будем играть на 100%, то не заслуживаем на три очка”.
“Мы должны быть сосредоточены на своей игре на протяжении всех 90 минут. В матче с “Вест Бромвичем" этого не было, за что мы и поплатились. Это будет сложный матч”, – приводит слова Трента официальный сайт “Ливерпуля”.
Матч “Ньюкасл” – “Ливерпуль” состоится завтра, в 22:00 по киевскому времени.
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