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Моуриньо хочет видеть Рамоса в Тоттенхэме
Испанский защитник может покинуть Реал
Как сообщает Daily Mirror, ссылаясь на Evening Standard, "Тоттенхэм" может подписать Рамоса.
Жозе Моуриньо хочет укрепить защитную линию "шпор" и пригласить в свою команду 34-летнего футболиста Серхио Рамоса. Контракт футболиста истекает летом 2021-го года и по окончанию сезона он станет свободным агентом, если не решит продлевать соглашение с испанским клубом. В услугах испанского защитника заинтересован ПСЖ и ряд английских клубов.
Серхио защищает цвета "Реала" с 2005 года. За это время он 5 раз становился Чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка Испании, по четыре раза – суперкубка Испании, Лиги Чемпионов, клубного чемпионата мира и трижды – суперкубка УЕФА. В текущем сезоне во всех турнирах он провел 15 игр, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что он уже выступал под руководством Моуріиньо, когда тот тренировал мадридский "Реал" с 2010-го по 2013-й годы.
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