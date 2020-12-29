Моуриньо хочет видеть Рамоса в Тоттенхэме

Как сообщает Daily Mirror, ссылаясь на Evening Standard, "Тоттенхэм" может подписать Рамоса.

Жозе Моуриньо хочет укрепить защитную линию "шпор" и пригласить в свою команду 34-летнего футболиста Серхио Рамоса. Контракт футболиста истекает летом 2021-го года и по окончанию сезона он станет свободным агентом, если не решит продлевать соглашение с испанским клубом. В услугах испанского защитника заинтересован ПСЖ и ряд английских клубов.

Серхио защищает цвета "Реала" с 2005 года. За это время он 5 раз становился Чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка Испании, по четыре раза – суперкубка Испании, Лиги Чемпионов, клубного чемпионата мира и трижды – суперкубка УЕФА. В текущем сезоне во всех турнирах он провел 15 игр, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что он уже выступал под руководством Моуріиньо, когда тот тренировал мадридский "Реал" с 2010-го по 2013-й годы.