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В АПЛ выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Англия
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Английская Премьер-лига сообщила о новой волне заражения коронавирусом

В АПЛ выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Новина українською

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте отчиталась о результатах очередной волны тестирования на коронавирус.

По итогам проверки, проходившей с 21 по 27 декабря, было выявлено 18 новых случаев заражения. В нынешнем сезоне это рекордный показатель. Предыдущий рекорд был установлен в середине ноября, когда инфицированными оказались 16 человек.

Накануне, 28 декабря, из-за коронавируса был перенесён матч 16-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" – "Манчестер Сити". Встреча должна была пройти в Ливерпуле, однако гости получили результаты проведённого днём ранее тестирования, которое выявило в команде вспышку инфекции. По информации СМИ, к четырём положительным тестам добавились ещё три и организаторы посчитали, что существует риск распространения вируса.

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В статье: АПЛ коронавирус
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