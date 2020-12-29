Бэйл может пропустить несколько недель из-за травмы

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью рассказал, что нападающий команды Гарет Бэйл может пропустить из-за травмы несколько недель. Валлиец получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка английской лиги со "Сток Сити" (3:1).

"Я бы не сказал, что это очень серьёзно, но скажу, что он может пропустить несколько недель", — сказал Моуринью на пресс-конференции перед матчем с "Фулхэмом". Встреча состоится завтра, 30 декабря.

31-летний Бэйл вернулся в "Тоттенхэм" 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского "Реала" на правах аренды.