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Ливерпуль нанял ещё одного специалиста, который работал с Клоппом в Боруссии

Англия
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Об этом клуб сообщил на своей странице

Ливерпуль нанял ещё одного специалиста, который работал с Клоппом в Боруссии
Новина українською

"Ливерпуль" на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с немецким специалистом Андреасом Шлюмбергером.

Шлюмбергер будет отвечать за восстановление футболистов и их производительность, работая в связке с медицинским штабом и другими сотрудниками командного персонала.

Андреас хорошо знаком с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, с которым трудился в дортмундской "Боруссии" с 2011 по 2015 год. После ухода из стана "шмелей" немец работал в "Баварии", мёнхенгладбахской "Боруссии" и "Шальке-04", где пребывал до последнего времени.

"Ливерпуль", набрав 32 очка в 15 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, "Лестер Сити", на 3 очка.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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