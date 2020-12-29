Ливерпуль нанял ещё одного специалиста, который работал с Клоппом в Боруссии

"Ливерпуль" на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с немецким специалистом Андреасом Шлюмбергером.

Шлюмбергер будет отвечать за восстановление футболистов и их производительность, работая в связке с медицинским штабом и другими сотрудниками командного персонала.

Андреас хорошо знаком с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, с которым трудился в дортмундской "Боруссии" с 2011 по 2015 год. После ухода из стана "шмелей" немец работал в "Баварии", мёнхенгладбахской "Боруссии" и "Шальке-04", где пребывал до последнего времени.

"Ливерпуль", набрав 32 очка в 15 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, "Лестер Сити", на 3 очка.