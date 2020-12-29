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Клопп рассказал о состоянии Тьяго Алькантары

Англия
(1 голосов)

Футболист не восстановился от травмы

Клопп рассказал о состоянии Тьяго Алькантары
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья полузащитника Тиагу Алькантары. Он отметил, что футболист пока не готов вернуться к выступлениям в официальных матчах.

"Есть ли шанс, что Тиагу сыграет с "Ньюкаслом"? Нет. Тиагу начал частично тренироваться в общей группе в пятницу, но это была сокращенная тренировка, чтобы он мог принять участие. Он должен тренироваться в общей группе. Это не значит, что он один день потренировался с командой и потом сразу может играть в премьер-лиге", — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

29-летний испанец в текущем сезоне провел два матча за "Ливерпуль".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Тьяго Алькантара Тиаго Алькантара
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
29.12.2020 в 17:34
Интересно, он раньше Ван Дейка появится на поле...или нет...
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