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Клопп рассказал о состоянии Тьяго Алькантары
Футболист не восстановился от травмы
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья полузащитника Тиагу Алькантары. Он отметил, что футболист пока не готов вернуться к выступлениям в официальных матчах.
"Есть ли шанс, что Тиагу сыграет с "Ньюкаслом"? Нет. Тиагу начал частично тренироваться в общей группе в пятницу, но это была сокращенная тренировка, чтобы он мог принять участие. Он должен тренироваться в общей группе. Это не значит, что он один день потренировался с командой и потом сразу может играть в премьер-лиге", — цитирует специалиста официальный сайт клуба.
29-летний испанец в текущем сезоне провел два матча за "Ливерпуль".
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