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Экс-тренер Карпат возглавит клуб из Чемпионшипа
Мораиш продолжит свою тренерскую карьеру в Англии
Клуб Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей" объявил об увольнении с поста главного тренера известного специалиста Тони Пьюллиса. 62-летний валлиец отправлен в отставку из-за неудачных результатов команды.
Так, "Шеффилд" занимает 23-е место в турнирной таблице турнира, набрав всего 13 очков в 21 матче. По информации talkSPORT, "Шеффилд Уэнсдей" возглавил португалец Жозе Мораиш. Он ранее был помощником Жозе Моуринью, который в настоящее время тренирует "Тоттенхэм Хотспур". Португальские тренеры работали вместе в "Интере".
Мораиш также имеет опыт работы в Англии, некоторое время он возглавлял "Барнсли".
Напомним, что португалец в 2018-м году работал и в УПЛ. Под его руководством Карпаты сыграли 12 матчей в УПЛ, выиграв только три.
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