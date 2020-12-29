Экс-тренер Карпат возглавит клуб из Чемпионшипа

Клуб Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей" объявил об увольнении с поста главного тренера известного специалиста Тони Пьюллиса. 62-летний валлиец отправлен в отставку из-за неудачных результатов команды.

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Так, "Шеффилд" занимает 23-е место в турнирной таблице турнира, набрав всего 13 очков в 21 матче. По информации talkSPORT, "Шеффилд Уэнсдей" возглавил португалец Жозе Мораиш. Он ранее был помощником Жозе Моуринью, который в настоящее время тренирует "Тоттенхэм Хотспур". Португальские тренеры работали вместе в "Интере".

Мораиш также имеет опыт работы в Англии, некоторое время он возглавлял "Барнсли".

Напомним, что португалец в 2018-м году работал и в УПЛ. Под его руководством Карпаты сыграли 12 матчей в УПЛ, выиграв только три.