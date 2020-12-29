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В день матча. В составе аутсайдера АПЛ вспышка COVID-19
О переносе не сообщается
Все больше и больше клубов АПЛ сообщают о новых случаях заболевания COVID-19. Пришло черед и "Шеффилд Юнайтед".
Пресс-служба "клинков" передает о нескольких положительных тестов. Все заболевшие отправлены на карантин. Стоит отметить, что в 20:00 команда Уайлдера сыграет против "Бернли".
Sheffield United can confirm the club recorded a number of positive coronavirus tests after the latest round of testing.— Sheffield United (@SheffieldUnited) December 29, 2020
The individuals who have tested positive have now entered into a period of self-isolation in accordance with Premier League and Government guidelines.
Напомним, что вчера был перенесен матч между "Ман Сити" и "Эвертоном".
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