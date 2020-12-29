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В день матча. В составе аутсайдера АПЛ вспышка COVID-19

Англия
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О переносе не сообщается

В день матча. В составе аутсайдера АПЛ вспышка COVID-19
UA-Футбол
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Все больше и больше клубов АПЛ сообщают о новых случаях заболевания COVID-19. Пришло черед и "Шеффилд Юнайтед".

Пресс-служба "клинков" передает о нескольких положительных тестов. Все заболевшие отправлены на карантин. Стоит отметить, что в 20:00 команда Уайлдера сыграет против "Бернли".

Напомним, что вчера был перенесен матч между "Ман Сити" и "Эвертоном".

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В статье: Шеффилд Юнайтед коронавирус
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