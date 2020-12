В день матча. В составе аутсайдера АПЛ вспышка COVID-19

Все больше и больше клубов АПЛ сообщают о новых случаях заболевания COVID-19. Пришло черед и "Шеффилд Юнайтед".

Пресс-служба "клинков" передает о нескольких положительных тестов. Все заболевшие отправлены на карантин. Стоит отметить, что в 20:00 команда Уайлдера сыграет против "Бернли".

Sheffield United can confirm the club recorded a number of positive coronavirus tests after the latest round of testing.



The individuals who have tested positive have now entered into a period of self-isolation in accordance with Premier League and Government guidelines.