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Минус лондонское дерби? Еще один матч АПЛ под угрозой срыва

Англия
(1 голосов)

Коронавирус не отступает

Минус лондонское дерби? Еще один матч АПЛ под угрозой срыва
UA-Футбол
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Вчера, по причине вспышки COVID-19, не состоялся матч между "Эвертоном" и "Ман Сити". Однако, это может быть только началом.

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По данным The Athletic, положительных тестов хватает и в "Фулхэме". Существует вероятность того, что их завтрашний матч против "Тоттенхэма" не состоится.

Отметим, что несколько игр подряд пропускал наставник "Фулхэма" Скотт Паркер. У него до этого был контакт с зараженным.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон) коронавирус
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