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Минус лондонское дерби? Еще один матч АПЛ под угрозой срыва
Коронавирус не отступает
Вчера, по причине вспышки COVID-19, не состоялся матч между "Эвертоном" и "Ман Сити". Однако, это может быть только началом.
По данным The Athletic, положительных тестов хватает и в "Фулхэме". Существует вероятность того, что их завтрашний матч против "Тоттенхэма" не состоится.
Exc: Understand that Fulham's match with Tottenham tomorrow is in doubt after a number of positive COVID-19 tests at the club. #FFC #THFC @TheAthleticUK https://t.co/d3yalZw92s— Peter Rutzler (@peterrutzler) December 29, 2020
Отметим, что несколько игр подряд пропускал наставник "Фулхэма" Скотт Паркер. У него до этого был контакт с зараженным.
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