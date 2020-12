Минус лондонское дерби? Еще один матч АПЛ под угрозой срыва

Вчера, по причине вспышки COVID-19, не состоялся матч между "Эвертоном" и "Ман Сити". Однако, это может быть только началом.

По данным The Athletic, положительных тестов хватает и в "Фулхэме". Существует вероятность того, что их завтрашний матч против "Тоттенхэма" не состоится.

Exc: Understand that Fulham's match with Tottenham tomorrow is in doubt after a number of positive COVID-19 tests at the club. #FFC #THFC @TheAthleticUK https://t.co/d3yalZw92s