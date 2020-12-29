Telegraph: Клубы АПЛ рассматривают вариант с двухнедельной паузой из-за COVID-19

Английская Премьер-Лига страдает из-за коронавируса. У команд все больше положительных случаев, а вчера даже был перенесен один матч.

По данным The Telegraph, сейчас клубы лиги всерьез рассматривают вариант приостановления чемпионата. Речь идет о двух неделях.