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Telegraph: Клубы АПЛ рассматривают вариант с двухнедельной паузой из-за COVID-19
Положительных случаев действительно все больше
Английская Премьер-Лига страдает из-за коронавируса. У команд все больше положительных случаев, а вчера даже был перенесен один матч.
По данным The Telegraph, сейчас клубы лиги всерьез рассматривают вариант приостановления чемпионата. Речь идет о двух неделях.
Exclusive: Premier League clubs discuss two-week break in season amid Covid chaos fears @mcgrathmike @JBurtTelegraph @JPercyTelegraph https://t.co/QltAJd8wVR— Telegraph Football (@TeleFootball) December 29, 2020
Ранее мы писали, что один из завтрашних матчей также
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