  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Telegraph: Клубы АПЛ рассматривают вариант с двухнедельной паузой из-за COVID-19
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Telegraph: Клубы АПЛ рассматривают вариант с двухнедельной паузой из-за COVID-19

Англия
(1 голосов)

Положительных случаев действительно все больше

Telegraph: Клубы АПЛ рассматривают вариант с двухнедельной паузой из-за COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-Лига страдает из-за коронавируса. У команд все больше положительных случаев, а вчера даже был перенесен один матч.

Читайте такжеМатч Эвертон - Ман Сити перенесен. В команде Зинченко коронавирус

По данным The Telegraph, сейчас клубы лиги всерьез рассматривают вариант приостановления чемпионата. Речь идет о двух неделях.

Ранее мы писали, что один из завтрашних матчей также под вопросом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...