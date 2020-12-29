Англия
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Брайтон – Арсенал 0:1. Канониры выиграли второй матч кряду впервые с сентября
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АПЛ, 16-й тур. Фалмер, "Амэкс Стэдиум"
"Брайтон" – "Арсенал" 0:1
Голы: Ляказетт (66)
"Брайтон": Санчес – Берн, Данк, Уэбстер – Велтман, Бернарду, Биссума, Проппер (Марч, 68) – МакАллистер (Мопе, 67), Гросс, Джаханбахш (Троссар, 75)
"Арсенал": Лено – Тирни, Мари, Холиднг, Бельерин – Джака, Эльнени – Мартинелли (Ляказетт, 66), Смит-Роу (Мейтланд-Найлз, 89), Сака (Себальос, 81) – Обамеянг
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