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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0. И только Рашфорд верил
"Волки" не многим уступали "красным дьяволам", ничейная игра, но в итоге больше повезло манкунианцам
АПЛ. 16-й тур
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)
Ман Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0
Голы: Рашфорд 90+3
Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 3. Байи, 5. Магуайр, 27. Теллес, 6. Погба, 7. Кавани, 18. Фернандеш, 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 10. Рашфорд.
Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 2. Хувер, 16. Коуди, 49. Кильман, 3. Аит-Нури, 20. Витинья, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру.
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