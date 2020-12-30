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Сульшер: Еще рано говорить о МЮ как о претенденте на чемпионстве
Тренер Юнайтед доволен очередной победой в конце матча
После гола Рэшфорда на последних минутах матча с “Вулверхэмптоном” “Манчестер Юнайтед”
“В начале сезона мы обсуждали с командой, что в прошлом году редко побеждали в конце матча. Побеждать в конце – это в традициях МЮ. Сейчас у нас это получается, не только благодаря физике, но и психологии".
“Нам немного повезло с рикошетом в забитом голе, но мы продолжали атаковать до конца, и в этом смысле команда добавила. Никогда не сдаваться. В этом сезоне это уже становится привычкой, что хорошо”.
“В матчах с “Вулвз” нельзя ожидать счета 4:3 или 5:4. Нам пришлось очень сильно потрудится, чтобы набрать очки с ними. Команда верила до конца”.
“Нельзя говорить о чемпионской гонке после 15 туров. Этот вопрос можно поднять уже к тридцатому туру. Но команда верит. Игроки уверены в том, что способны обыграть кого угодно. Это результат очень важен для нас”, – сказал Сульшер.
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