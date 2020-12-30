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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0. Видеообзор матча
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29 декабря ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Оле-Гуннар Сульшер требует от игроков МЮ, чтобы умели добывать победы в конце матча, как это делала команда с норвежцем в составе в конце девяностых и в начале нулевых. Вчера “Юнайтед” это удалось. “Вулверхэмптон” очень хорошо защищался на протяжении всего матча, но в самом конце все же пропустил гол после удара Рэшфорда. После 15 туров “Манчестер Юнайтед” занимает в турнирной таблице второе место, отставая от “Ливерпуля” на два очка.
АПЛ. 16-й тур. Манчестер, "Олд Траффорд"
Гол: Решфорд 90+3
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