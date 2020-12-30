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Дортмунд интересуется 18-летним вингером Манчестер Сити
Боруссия намерена повторить историю Санчо
“Боруссия” Дортмунд проявляет интерес к вингеру “Манчестер Сити” Джайдену Брафу, выступающему в молодежной команде английского клуба.
Как информирует Bild, между клубами пока еще нет договоренности. “Сити” может потребовать за 18-летнего нидерландского вингера восемь-десять млн евро, а также включить в договор опцию обратного выкупа.
Так “Сити” намерен избежать повторения истории с Джейдоном Санчо, который покинул клуб за восемь млн евро три года назад, и теперь оценивается в сто миллионов евро.
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