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Дортмунд интересуется 18-летним вингером Манчестер Сити

Англия
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Боруссия намерена повторить историю Санчо

Дортмунд интересуется 18-летним вингером Манчестер Сити
UA-Футбол
Новина українською

“Боруссия” Дортмунд проявляет интерес к вингеру “Манчестер Сити” Джайдену Брафу, выступающему в молодежной команде английского клуба.

Как информирует Bild, между клубами пока еще нет договоренности. “Сити” может потребовать за 18-летнего нидерландского вингера восемь-десять млн евро, а также включить в договор опцию обратного выкупа.

Так “Сити” намерен избежать повторения истории с Джейдоном Санчо, который покинул клуб за восемь млн евро три года назад, и теперь оценивается в сто миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Манчестер Сити (Англия)
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