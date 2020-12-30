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Эллардайс призывает сделать паузу в АПЛ из-за роста числа заболевших COVID-19
В английской Премьер-лиге возрастает количество положительных тестов
Главный тренер “Вест Бромвича” Сэм Эллардайс обеспокоен количеством положительных тестов на COVID-19 в АПЛ и призывает лигу сделать паузу.
Между 21 и 27 декабря АПЛ протестировала 1479 футболистов и членов клубного персонала, и зафиксировала 18 положительных случаев. Это рекорд лиги за все время тестирования. Из-за вспышки COVID-19 в “Манчестер Сити” был перенесен недавний матч “горожан” с “Эвертоном”.
“Безопасность должна быть превыше всего. Когда я читаю новости о том, что новый вариант распространяется быстрее оригинального вируса, единственная правильная вещь – это сделать сейчас перерыв”.
“Мне 66 лет и подхватить ковид – это последнее, что мне хочется. Я очень беспокоюсь за себя и футбол в целом. У нас в команде был один положительный случай на этой неделе. Как бы не старались, вирус все равно просачивается”, – сказал Эллардайс.
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