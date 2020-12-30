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Зеедорф провел тренировку с ван Дейком

Англия
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Вирджил восстанавливается от травмы

Зеедорф провел тренировку с ван Дейком
Новина українською

Бывший футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф в своём "инстаграме" сообщил, что провёл тренировку со своим соотечественником, защитником "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком.

"Сегодня присоединился к тренировке капитана. Рад видеть, как усердно он работает и как стремится вернуться на поле сильнее, чем до этого. В таких ситуациях терпение и концентрация – это ключ к успеху. Так держать, брат!" — написал Зеедорф.

Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём "Эвертона" Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у нидерландца зафиксировали офсайд. У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена. Возвращение футболиста на поле ожидается не раньше апреля.

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В статье: Кларенс Зеедорф Виргил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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