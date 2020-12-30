В АПЛ не будут прерывать сезон из-за коронавируса

Отсутствие игроков основных составов можно объяснять травмами, но не ковидом, который, "кагбэ", более-менее преодолевают. Прошлый сезон закончился не пойми как и не стоит текущий превращать в непонятное действо. Уже две игры с участием топов перенесены. Снова. На таблицы чемпионатов невозможно смотреть, т.к. у всех разное количество игр.. По прошлому сезону только Бавария и Ливерпуль заслуженно стали чемпионами, потому что достигли максимума до бардака. Не хочется видеть бардак в очередной раз.