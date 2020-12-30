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В АПЛ не будут прерывать сезон из-за коронавируса

Англия
(1 голосов)

Сезон не будут приостанавливать

В АПЛ не будут прерывать сезон из-за коронавируса
Новина українською

Руководство английской Премьер-лиги не рассматривает вариант прерывания сезона, сообщает Sky Sports.

Ранее в прессе появилась информация, что клубы провели неформальные переговоры, на которых обсудили возможность двухнедельной паузы из-за коронавируса.

В клубах АПЛ в результате новых тестов зарегистрировано 18 случаев заболевания. Из-за заражений были перенесены игра "Эвертон" — "Манчестер Сити" и матчи низших дивизионов. Также под вопросом намеченное на 31 декабря лондонское дерби "Тоттенхэм" — "Фулхэм".

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В статье: АПЛ
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
30.12.2020 в 17:01
И правильно. Потом доигрывать матчи непойми где. А игроки вроде как корону более менее преодолевают
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Loader (Днепр)
30.12.2020 в 18:17
Отсутствие игроков основных составов можно объяснять травмами, но не ковидом, который, "кагбэ", более-менее преодолевают. Прошлый сезон закончился не пойми как и не стоит текущий превращать в непонятное действо. Уже две игры с участием топов перенесены. Снова. На таблицы чемпионатов невозможно смотреть, т.к. у всех разное количество игр.. По прошлому сезону только Бавария и Ливерпуль заслуженно стали чемпионами, потому что достигли максимума до бардака. Не хочется видеть бардак в очередной раз.
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