Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В АПЛ не будут прерывать сезон из-за коронавируса
Сезон не будут приостанавливать
Руководство английской Премьер-лиги не рассматривает вариант прерывания сезона, сообщает Sky Sports.
Ранее в прессе появилась информация, что клубы провели неформальные переговоры, на которых обсудили возможность двухнедельной паузы из-за коронавируса.
В клубах АПЛ в результате новых тестов зарегистрировано 18 случаев заболевания. Из-за заражений были перенесены игра "Эвертон" — "Манчестер Сити" и матчи низших дивизионов. Также под вопросом намеченное на 31 декабря лондонское дерби "Тоттенхэм" — "Фулхэм".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- У Зидана и Флорентино нет единой концепции относительно трансферов. Это приводит к конфликтам
- Украинский гранд подпишет израильского вингера за 5 млн евро
- Чистка в Днепре-1 и Десне, переподписание Немчанинова. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Сити не отпустит Зинченко посреди сезона – The Athletic
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
30.12.2020 в 17:01
Ответить
0
0
Loader (Днепр)
30.12.2020 в 18:17
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...