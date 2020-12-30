Моуриньо раскритиковал АПЛ

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью раскритиковал руководство АПЛ за организацию матчей. "Шпоры" должны сегодня провести дерби с "Фулхэмом", но игра остается под вопросом из-за положительных тестов на коронавирус у представителей "дачников".

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"Матч в шесть часов. Мы все еще не знаем, будем ли играть", — написал Моуринью в Instagram, за четыре часа до начала игры.

Если игра состоится в срок, то начнется в 20.00 по киевскому времени.