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Моуриньо раскритиковал АПЛ

Англия
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Наставник шпор недоволен тем, что они до сих пор не знают состоится ли игра

Моуриньо раскритиковал АПЛ
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью раскритиковал руководство АПЛ за организацию матчей. "Шпоры" должны сегодня провести дерби с "Фулхэмом", но игра остается под вопросом из-за положительных тестов на коронавирус у представителей "дачников".

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"Матч в шесть часов. Мы все еще не знаем, будем ли играть", — написал Моуринью в Instagram, за четыре часа до начала игры.

Если игра состоится в срок, то начнется в 20.00 по киевскому времени.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм
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