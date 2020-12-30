Матч Тоттенхэм - Фулхэм перенесен из-за вспышки коронавируса

Матч 16-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" — "Фулхэм", запланированный на сегодня, 30 декабря, отменён из-за вспышки коронавируса в команде из западного Лондона, пишет пресс-служба "Тоттенхэма" в "Твиттере". Дата встречи будет объявлена позже.

Ранее стало известно, что в "Фулхэме" было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.

"Тоттенхэм" в 5 встречах набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. "Фулхэм" (11) — на 18-м месте.