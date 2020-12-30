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Тренировки будут возобновлены. В стане Ман Сити не обнаружено новых случаев COVID-19
Вероятно, следующая игра не будет перенесена
Два дня назад матч между "Ман Сити" и "Эвертоном" был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе "горожан".
По данным официальной пресс-службы, игроки и персонал клуба прошли два теста, которые не показали новых случаев заражения. Сегодня вечером они возобновят тренировки.
"Горожане" надеятся, что смогут провести ближайший матч против "Челси". Данная игра назначена на третье января.
NEWS | First team training to resume this afternoon.— Manchester City (@ManCity) December 30, 2020
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Напомним, что сегодня было перенесено
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