  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренировки будут возобновлены. В стане Ман Сити не обнаружено новых случаев COVID-19
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренировки будут возобновлены. В стане Ман Сити не обнаружено новых случаев COVID-19

Англия
(1 голосов)

Вероятно, следующая игра не будет перенесена

Тренировки будут возобновлены. В стане Ман Сити не обнаружено новых случаев COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Два дня назад матч между "Ман Сити" и "Эвертоном" был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе "горожан".

Читайте такжеМатч Эвертон - Ман Сити перенесен. В команде Зинченко коронавирус

По данным официальной пресс-службы, игроки и персонал клуба прошли два теста, которые не показали новых случаев заражения. Сегодня вечером они возобновят тренировки.

"Горожане" надеятся, что смогут провести ближайший матч против "Челси". Данная игра назначена на третье января.

Напомним, что сегодня было перенесено лондонское дерби.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...