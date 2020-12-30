  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Анчелотти рассказал, когда Хамес сможет вновь сыграть за Эвертон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти рассказал, когда Хамес сможет вновь сыграть за Эвертон

Англия
(1 голосов)

Не в ближайшей игре

Анчелотти рассказал, когда Хамес сможет вновь сыграть за Эвертон
UA-Футбол
Новина українською

Хамес Родригес, сменив летом "Реал" на "Эвертон", сумел отлично начать сезон, но травмы мешают его прогрессу. Он пропустил последние пять матчей "ирисок".

Читайте такжеХамес: Анчелотти продолжил верить в меня, несмотря ни на что

Не выйдет он на поле и первого января, когда "Эвертон" сыграет против "Вест Хэма". По слова Карло Анчелотти, Хамес вновь сможет сыграть не ранее 9-го января, когла ливерпульский клуб проведет матч кубка Англии.

Отметим, что без колумбийца "Эвертон" не проваливается - сейчас они занимают в АПЛ четвертое место, имея игру в запасе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Хамес Родригес Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...