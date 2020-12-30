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Анчелотти рассказал, когда Хамес сможет вновь сыграть за Эвертон
Не в ближайшей игре
Хамес Родригес, сменив летом "Реал" на "Эвертон", сумел отлично начать сезон, но травмы мешают его прогрессу. Он пропустил последние пять матчей "ирисок".
Не выйдет он на поле и первого января, когда "Эвертон" сыграет против "Вест Хэма". По слова Карло Анчелотти, Хамес вновь сможет сыграть не ранее 9-го января, когла ливерпульский клуб проведет матч кубка Англии.
"For James we have to look day by day, unfortunately"— Everton FC News (@LivEchoEFC) December 30, 2020
James Rodriguez to miss the visit of West Ham ???? pic.twitter.com/sd5YN7MHfJ
Отметим, что без колумбийца "Эвертон" не проваливается - сейчас они занимают в АПЛ четвертое место, имея игру в запасе.
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