Анчелотти рассказал, когда Хамес сможет вновь сыграть за Эвертон

Хамес Родригес, сменив летом "Реал" на "Эвертон", сумел отлично начать сезон, но травмы мешают его прогрессу. Он пропустил последние пять матчей "ирисок".

Не выйдет он на поле и первого января, когда "Эвертон" сыграет против "Вест Хэма". По слова Карло Анчелотти, Хамес вновь сможет сыграть не ранее 9-го января, когла ливерпульский клуб проведет матч кубка Англии.

"For James we have to look day by day, unfortunately"



James Rodriguez to miss the visit of West Ham ???? pic.twitter.com/sd5YN7MHfJ