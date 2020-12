Заждались. Тьяго попал в заявку Ливерпуля впервые с октября

Тьяго Алькантара возвращается на поле. По данным пресс-службы "Ливерпуля", испанец попал в заявку на сегодняшний матч против "Ньюкасла".

Полузащитник летом подписал контракт с "красными", однако несколько травм не давали ему шанс набрать форму. Последний раз он выходил на поле 17-го октября.

.@Thiago6 has been included in our matchday squad for tonight’s clash with @NUFC ???????? #NEWLIV