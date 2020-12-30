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Заждались. Тьяго попал в заявку Ливерпуля впервые с октября
Клопп, вероятно, очень рад
Тьяго Алькантара возвращается на поле. По данным пресс-службы "Ливерпуля", испанец попал в заявку на сегодняшний матч против "Ньюкасла".
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Полузащитник летом подписал контракт с "красными", однако несколько травм не давали ему шанс набрать форму. Последний раз он выходил на поле 17-го октября.
.@Thiago6 has been included in our matchday squad for tonight’s clash with @NUFC ???????? #NEWLIV— Liverpool FC (@LFC) December 30, 2020
Всего в футболке "Ливерпуля" Тьяго провел два матча.
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