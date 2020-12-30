  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Заждались. Тьяго попал в заявку Ливерпуля впервые с октября
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заждались. Тьяго попал в заявку Ливерпуля впервые с октября

Англия
(1 голосов)

Клопп, вероятно, очень рад

Заждались. Тьяго попал в заявку Ливерпуля впервые с октября
UA-Футбол
Новина українською

Тьяго Алькантара возвращается на поле. По данным пресс-службы "Ливерпуля", испанец попал в заявку на сегодняшний матч против "Ньюкасла".

Читайте такжеКлопп рассказал о состоянии Тьяго Алькантары

Полузащитник летом подписал контракт с "красными", однако несколько травм не давали ему шанс набрать форму. Последний раз он выходил на поле 17-го октября.

Всего в футболке "Ливерпуля" Тьяго провел два матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль "Ньюкасл" Тьяго Алькантара
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...