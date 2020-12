Заявление АПЛ: Приостановка сезона не рассматривается

В последнее время, из-за вспышек коронавируса в разных командах, пошли слухи, что клубы АПЛ обсуждают временное приостановление сезона.

Однако, официальное заявление АПЛ четко дает понять - никакое приостановление не рассматривается. Лига по-прежнему доверяет своим протоколам COVID-19, которые позволяют проводить матчи по расписанию, и эти протоколы пользуются полной поддержкой правительства.

The Premier League has not discussed pausing the season and has no plans to do so



The League continues to have confidence in its COVID-19 protocols to enable fixtures to be played as scheduled



