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Заявление АПЛ: Приостановка сезона не рассматривается

Англия
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Заявление АПЛ: Приостановка сезона не рассматривается
UA-Футбол
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В последнее время, из-за вспышек коронавируса в разных командах, пошли слухи, что клубы АПЛ обсуждают временное приостановление сезона.

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Однако, официальное заявление АПЛ четко дает понять - никакое приостановление не рассматривается. Лига по-прежнему доверяет своим протоколам COVID-19, которые позволяют проводить матчи по расписанию, и эти протоколы пользуются полной поддержкой правительства.

Отметим, что уже были перенесены два матча.

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В статье: АПЛ коронавирус
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