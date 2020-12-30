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Заявление АПЛ: Приостановка сезона не рассматривается
Хочется верить
В последнее время, из-за вспышек коронавируса в разных командах, пошли слухи, что клубы АПЛ обсуждают временное приостановление сезона.
Однако, официальное заявление АПЛ четко дает понять - никакое приостановление не рассматривается. Лига по-прежнему доверяет своим протоколам COVID-19, которые позволяют проводить матчи по расписанию, и эти протоколы пользуются полной поддержкой правительства.
The Premier League has not discussed pausing the season and has no plans to do so— Premier League (@premierleague) December 30, 2020
The League continues to have confidence in its COVID-19 protocols to enable fixtures to be played as scheduled
Full statement ➡️ https://t.co/JqvhW4KBFS pic.twitter.com/S4VgZXAwBA
Отметим, что уже были перенесены два матча.
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