Ньюкасл - Ливерпуль 0:0. Комплекс "Робин Гуда"

С завидным упрямством "Ливерпуль" продолжает раздавать очки всем нуждающимся. После этой игры "Ньюкаслу" будет легче бороться за спасительные места, хотя, конечно, хозяева заслужили на ничью (как минимум). Неоднозначный и сложный 2020-й год "Ливерпуль" завершает невыразительной ничьей, по которой ничего нельзя сказать по выступлениям мерсисайдцев в историческом и таком важном году.

Намного большего ожидалось от гостей, более качественных атак и чего-то интересного при созидании, но часто получались банальные навалы. "Сороки" легко справлялись с примитивными выпадами "красных", почти все попытки пробить блокировались, да и не часто подопечные Клоппа стреляли по воротам. Иногда казалось, что гости хотят завести мяч прямо в ворота. Оборона команды Стива Брюса не допустила ни одной серьезной ошибки.

Безусловно, можно отметить два выхода Салаха один в один с голкипером. Первый раз удар Мо отбил Дарлоу - главный герой встречи. Затем Салах пробил чуть неточно. Сбился прицел у египтянина. Мане и Фирмино также сыграли ниже своих возможностей - где-то недобежали, чуть не успели, немного не хватило.

К чести "Ньюкасла" необходимо отметить, что при каждой возможности они старались контратаковать. Выходило неплохо, появлялись свои шансы. Наиболее реальные возможности забить упустили Кларк и Хэйден. "Ливерпулю" приходилось отходить назад, тратить силы, в этом плане даже просматривалась определенная неуверенность у чемпиона. Отчаяние от неспособности сломать неудовлетворительный ход событий.

Приходиться констатировать, что "Ливерпуль" показал абсолютно беззубую игру в атаке. Да, организованно защищался "Ньюкасл", выстроил два редута обороны, цеплялся за мяч. Вот только от мерсисайдцев ожидалось большего. Даже в этом непростом году во многих поединках они справлялись с подобной защитной линией.

Всего на три очка "Ливерпуль" опережает ближайшего преследователя - "Ман Юнайтед", который имеет игру в запасе. Рядом в турнирной таблице находятся "Лестер" и "Эвертон". В следующем туре - 4 января - "красные" в гостях сыграют с еще более непростым оппонентом - "Саутгемптоном", командой из первой десятки.

АПЛ. 16-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ньюкасл - Ливерпуль 0:0

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 2. Кларк, 14. Хэйден, 18. Фернандес, 22. Едлин, 5. Шер, 11. Ритчи (Льюис 86), 43. М. Лонгстафф, 9. Жоэлинтон, 13. К. Уилсон, 23. Мерфи (Альмирон 73).

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 26. Робертсон, 47. Филлипс, 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон, 17. Джонс (Вейналдум 68), 66. Александер-Арнольд, 7. Милнер (Алькантара 73), 11. Салах (Шакири 90).

Предупреждения: Кларк 12, Хэйден 85 - Фабиньо 49, Милнер 65, Филлипс 78