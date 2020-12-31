Диего Коста может вновь оказаться в Англии

Британские СМИ, в частности, The Times, сообщает, что бывший форвард "Атлетико" Диего Коста, который на днях разорвал контракт с мадридским клубом, близок к переезду в Англию.

Основным претендентом на испанца является "Вулверхэмптон", который ищет замену травмированному Раулю Хименесу.

Напомним, что Диего Коста попросил "Атлетико" досрочно разорвать контракт, так как у него было мало игрового времени. В нынешнем сезоне он провел 7 матчей и забил 2 мяча, с середины октября он сыграл лишь в трех матчах. За "Атлетико" Диего Коста выступал с 2018 года, а до этого защищал цвета "матрасников" с 2010 по 2014 год. Вместе с матрасниками Коста становился чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании, две Лиги Европы и три Суперкубка Европы.

Форвард уже выступал в Англии. С 2014-го по 2017-й он защищал цвета "Челси", с которым выигрывал АПЛ в 2015-м и 2017-м годах. В 89 матчах чемпионата Англии он забил 52 гола.