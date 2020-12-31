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Ливерпуль нашел центрального защитника в Торино
Надо же кого-то вместо трех травмированных
Бразильский 23-летний центрбэк итальянского "Торино" Глейсон Бремер имеет возможность перейти в какой-то из клубов АПЛ.
23-летним игроком летом интересовались "Эвертон" и "Фулхэм", но активно и без посредников контактирует "Ливерпуль", сообщает Corriere Granata.
Мерсисайдцам нужен новый игрок в связи с травмами Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.
Контракт Бремера с "Торино" рассчитан до июня 2023 года. Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
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skopa (Харьков)
31.12.2020 в 09:57
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