Ливерпуль нашел центрального защитника в Торино

Бразильский 23-летний центрбэк итальянского "Торино" Глейсон Бремер имеет возможность перейти в какой-то из клубов АПЛ.

23-летним игроком летом интересовались "Эвертон" и "Фулхэм", но активно и без посредников контактирует "Ливерпуль", сообщает Corriere Granata.

Мерсисайдцам нужен новый игрок в связи с травмами Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.

Контракт Бремера с "Торино" рассчитан до июня 2023 года. Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.