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Ливерпуль нашел центрального защитника в Торино

Англия
(1 голосов)

Надо же кого-то вместо трех травмированных

Ливерпуль нашел центрального защитника в Торино
Новина українською

Бразильский 23-летний центрбэк итальянского "Торино" Глейсон Бремер имеет возможность перейти в какой-то из клубов АПЛ.

23-летним игроком летом интересовались "Эвертон" и "Фулхэм", но активно и без посредников контактирует "Ливерпуль", сообщает Corriere Granata.

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Мерсисайдцам нужен новый игрок в связи с травмами Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.

Контракт Бремера с "Торино" рассчитан до июня 2023 года. Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Торино (Турин)
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
31.12.2020 в 09:57
Ну , если из Италии, то , может, не такой шлак, что полирует лавку в Ливерпуле...
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