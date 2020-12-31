Колашинац уйдет из Арсенала

Защитник лондонского "Арсенала" Сеад Колашинац близок к возвращению в "Шальке", за который он выступал с 2012 по 2017 год.

27-летний босниец перейдет в клуб из Гельзенкирхена в январе на правах аренды, при этом "Арсенал" продолжит платить игроку часть зарплаты, сообщает Sky Sport.

В текущем сезоне АПЛ Сеад Колашинац провел только один матч.