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Колашинац уйдет из Арсенала
Вернется в Германию
Защитник лондонского "Арсенала" Сеад Колашинац близок к возвращению в "Шальке", за который он выступал с 2012 по 2017 год.
27-летний босниец перейдет в клуб из Гельзенкирхена в январе на правах аренды, при этом "Арсенал" продолжит платить игроку часть зарплаты, сообщает Sky Sport.
В текущем сезоне АПЛ Сеад Колашинац провел только один матч.
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