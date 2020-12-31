  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Колашинац уйдет из Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колашинац уйдет из Арсенала

Англия
(1 голосов)

Вернется в Германию

Колашинац уйдет из Арсенала
Новина українською

Защитник лондонского "Арсенала" Сеад Колашинац близок к возвращению в "Шальке", за который он выступал с 2012 по 2017 год.

27-летний босниец перейдет в клуб из Гельзенкирхена в январе на правах аренды, при этом "Арсенал" продолжит платить игроку часть зарплаты, сообщает Sky Sport.

В текущем сезоне АПЛ Сеад Колашинац провел только один матч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Зеад Колашинац Сеад Колашинац
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...