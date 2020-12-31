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С днем рождения, Легенда! Сэру Алексу Фергюсону — 79
Человек, который не нуждается в представлении
Экс-тренер МЮ сегодня, 31-го декабря отмечает свой день рождения. Шотландскому специалисту исполнилось 79 лет.
Родился Сэр Алекс Фергюсон 31 декабря 1941 года в Говане. В 1958 году дебютировал в качестве футболиста за Куинз Парк. На протяжении своей карьеры играл в шотландских клубах.
В июне 1974 года 32-летний Фергюсон был назначен главным тренером клуба "Ист Стерлингшир", в этом же году он возглавил Сент-Миррен, в котором и провел ближайшие четыре сезона. В 1978 году Алекс перешел в Абердин, а в 1985 согласился тренировать сборную Шотландии.
Но лучший отрезок тренерской карьеры Фергюсон провел именно в "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 годы. С "красными" он завоевал 38 трофеев:
Чемпион Премьер-лиги - 13
Обладатель Кубка Англии - 5
Обладатель Кубка Футбольной лиги - 4
Обладатель Суперкубка Англии - 10
Победитель Лиги чемпионов УЕФА - 2
Победитель Кубка обладателей кубков - 1
Обладатель Суперкубка УЕФА - 1
Обладатель Межконтинентального кубка - 1
Победитель Клубного чемпионата мира - 1
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