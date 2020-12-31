С днем рождения, Легенда! Сэру Алексу Фергюсону — 79

Экс-тренер МЮ сегодня, 31-го декабря отмечает свой день рождения. Шотландскому специалисту исполнилось 79 лет.

Родился Сэр Алекс Фергюсон 31 декабря 1941 года в Говане. В 1958 году дебютировал в качестве футболиста за Куинз Парк. На протяжении своей карьеры играл в шотландских клубах.

В июне 1974 года 32-летний Фергюсон был назначен главным тренером клуба "Ист Стерлингшир", в этом же году он возглавил Сент-Миррен, в котором и провел ближайшие четыре сезона. В 1978 году Алекс перешел в Абердин, а в 1985 согласился тренировать сборную Шотландии.

Но лучший отрезок тренерской карьеры Фергюсон провел именно в "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 годы. С "красными" он завоевал 38 трофеев:

Чемпион Премьер-лиги - 13

Обладатель Кубка Англии - 5

Обладатель Кубка Футбольной лиги - 4

Обладатель Суперкубка Англии - 10

Победитель Лиги чемпионов УЕФА - 2

Победитель Кубка обладателей кубков - 1

Обладатель Суперкубка УЕФА - 1

Обладатель Межконтинентального кубка - 1

Победитель Клубного чемпионата мира - 1