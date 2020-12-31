Англия
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Американская компания приобрела Бернли
У англичан сменился владелец
У "Бёрнли" по итогам переговоров сменились владельцы, пишет Sky Sports.
84% акций английского клуба приобрела американская спортивная инвестиционная компания ALK Capital LLC. Сделку уже одобрила Премьер-лига.
"Бёрнли", набрав 16 очков в 15 турах, занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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