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Клопп рассказал, сколько пропустит Матип из-за травмы
У Жоэля повреждение приводящей мышцы
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления центрального защитника Жоэля Матипа, который получил повреждение приводящей мышцы в воскресном матче АПЛ с "Вест Бромвичем" (1:1).
"С такими травмами обычно пропускают около трех недель", – сказал Клопп.
Ранее у мерсисайдцев получили травмы основные центральные защитники – Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.
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Комментарии (4)
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ksareu7777 (Кишинев)
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