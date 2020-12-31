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Клопп рассказал, сколько пропустит Матип из-за травмы

Англия
(1 голосов)

У Жоэля повреждение приводящей мышцы

Клопп рассказал, сколько пропустит Матип из-за травмы
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления центрального защитника Жоэля Матипа, который получил повреждение приводящей мышцы в воскресном матче АПЛ с "Вест Бромвичем" (1:1).

"С такими травмами обычно пропускают около трех недель", – сказал Клопп.

Ранее у мерсисайдцев получили травмы основные центральные защитники – Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Жоэль Матип
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Комментарии (4)
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ksareu7777 (Кишинев)
31.12.2020 в 15:42
Почему удаляют
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ksareu7777 (Кишинев)
31.12.2020 в 15:42
на ютубе o03xWOVshUg
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ksareu7777 (Кишинев)
31.12.2020 в 15:43
это обзор
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ksareu7777 (Кишинев)
31.12.2020 в 15:41
Что не так с комментами?
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