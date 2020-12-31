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Фернандеш: 11 лет борьбы за Золотой мяч между Месси и Роналду. Такого больше никогда не будет
Бруну в восторге от соперничества двух звезд мирового футбола
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отметил, насколько важно заниматься самосовершенствованием.
"Если посмотреть на Криштиану и Месси, они становятся лучше с каждым сезоном. Как это возможно? Все говорят, что добиться большего невозможно, но с каждым сезоном они становятся все лучше и лучше.
Одиннадцать лет борьбы за "Золотой мяч". Такого больше никогда не будет. Подобного никогда не будет в истории футбола, потому что они все еще становятся лучше.
У меня есть шанс играть с Криштиану за сборную. Я вижу, как он хочет становиться лучше каждый раз в разных компонентах: в штрафных, ударах, игре головой, пенальти.
Желание совершенствоваться каждый раз. После поражений он знает, что ему нужно еще прибавлять, а когда побеждает, он понимает, что ему нужно оттачивать детали, чтобы стать немного лучше", – сказал португалец.
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