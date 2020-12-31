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Травма Коутиньо может стоить Ливерпулю 20 миллионов евро

Англия
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Этот трансфер может обойтись каталонцам еще дороже

Травма Коутиньо может стоить Ливерпулю 20 миллионов евро
UA-Футбол
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В последнем матче 2020-го года Филиппе Коутиньо получил травму в игре за "Барселону". Не обрадовался "Ливерпуль".

По данным AS, это может стоить "красным" 20 миллионов евро. Именно столько они получат в виде бонусов, когда бразилец проведет сотый матч за каталонцев.

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Сейчас таких набралось 90. Существует вероятность, что Коутиньо вернется в игру не раньше марта-апреля, а потому может не сыграть десять игр до конца чемпионата. А летом каталонцы могут продать бразильца.

Отметим, что зимой 2018-го каталонцы заплатили за Коутиньо 120 миллионов евро.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Ливерпуль
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Источник:
AS

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