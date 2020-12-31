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Травма Коутиньо может стоить Ливерпулю 20 миллионов евро
Этот трансфер может обойтись каталонцам еще дороже
В последнем матче 2020-го года Филиппе Коутиньо получил травму в игре за "Барселону". Не обрадовался "Ливерпуль".
По данным AS, это может стоить "красным" 20 миллионов евро. Именно столько они получат в виде бонусов, когда бразилец проведет сотый матч за каталонцев.
Сейчас таких набралось 90. Существует вероятность, что Коутиньо вернется в игру не раньше марта-апреля, а потому может не сыграть десять игр до конца чемпионата. А летом каталонцы могут продать бразильца.
Отметим, что зимой 2018-го каталонцы заплатили за Коутиньо 120 миллионов евро.
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