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"Gracias negrito" написал - три матча не сыграл. Кавани получил дисквалификацию за пост в Instagram
И снова расизм
Эдинсон Кавани получил дисквалификацию за пост в социальных сетях. В нем он использовал фразу "Gracias negrito" – так он ответил на поздравление одного из фанатов после победы команды. Кавани утверждал, что "negrito" означает симпатию.
Он пропустит три ближайших матча "Манчестер Юнайтед". Помимо этого, уругвайский форвард заплатит сто тысяч фунтов стерлингов штрафа.
Manchester United striker Edinson Cavani has been banned for three games and fined £100,000 for an Instagram post last month.— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 31, 2020
В текущем сезоне Кавани сыграл 14 матчей и забил четыре гола.
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