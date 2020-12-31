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"Gracias negrito" написал - три матча не сыграл. Кавани получил дисквалификацию за пост в Instagram

Англия
(3 голосов)

И снова расизм

"Gracias negrito" написал - три матча не сыграл. Кавани получил дисквалификацию за пост в Instagram
UA-Футбол
Новина українською

Эдинсон Кавани получил дисквалификацию за пост в социальных сетях. В нем он использовал фразу "Gracias negrito" – так он ответил на поздравление одного из фанатов после победы команды. Кавани утверждал, что "negrito" означает симпатию.

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Он пропустит три ближайших матча "Манчестер Юнайтед". Помимо этого, уругвайский форвард заплатит сто тысяч фунтов стерлингов штрафа.

В текущем сезоне Кавани сыграл 14 матчей и забил четыре гола.

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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absurdlight (Kiev)
31.12.2020 в 18:20
По моему, это уже слишком.
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