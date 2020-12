"Gracias negrito" написал - три матча не сыграл. Кавани получил дисквалификацию за пост в Instagram

Эдинсон Кавани получил дисквалификацию за пост в социальных сетях. В нем он использовал фразу "Gracias negrito" – так он ответил на поздравление одного из фанатов после победы команды. Кавани утверждал, что "negrito" означает симпатию.

Он пропустит три ближайших матча "Манчестер Юнайтед". Помимо этого, уругвайский форвард заплатит сто тысяч фунтов стерлингов штрафа.

Manchester United striker Edinson Cavani has been banned for three games and fined £100,000 for an Instagram post last month.