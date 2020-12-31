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В возрасте 92-х лет скончался наставник, приводивший МЮ к победе в кубке Англии
Не самые лучшие новости под Новый год
Грустные новости поступили из Англии. В возрасте 92-х лет скончался шотландский тренер Томми Дохерти, который последние несколько лет серьезно болел.
Томми прежде всего известен как наставник "МЮ", с которым в 1977-м году побеждал в кубке Англии. Всего во главе "дьяволов" он провел 215 матчей.
We are deeply saddened by the passing of Tommy Docherty, who led us to FA Cup victory in 1977 with a thrilling, attacking team in the best traditions of Manchester United.— Manchester United (@ManUtd) December 31, 2020
Everyone at the club sends sincere condolences to Tommy’s loved ones. pic.twitter.com/KLRsRJwIIv
Также Дохерти долгое время работал с "Челси", который в 60-х привел к победе в кубке Лиги.
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