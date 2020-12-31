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В возрасте 92-х лет скончался наставник, приводивший МЮ к победе в кубке Англии

Англия
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Не самые лучшие новости под Новый год

В возрасте 92-х лет скончался наставник, приводивший МЮ к победе в кубке Англии
UA-Футбол
Новина українською

Грустные новости поступили из Англии. В возрасте 92-х лет скончался шотландский тренер Томми Дохерти, который последние несколько лет серьезно болел.

Томми прежде всего известен как наставник "МЮ", с которым в 1977-м году побеждал в кубке Англии. Всего во главе "дьяволов" он провел 215 матчей.

Также Дохерти долгое время работал с "Челси", который в 60-х привел к победе в кубке Лиги.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Томми Дохерти
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