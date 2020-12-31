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Bild: Ман Сити летом предложит сто миллионов за Харри Кейна

Англия
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Bild: Ман Сити летом предложит сто миллионов за Харри Кейна
UA-Футбол
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Следующим летом "Манчестер Сити" может провернуть очередной свой громкий трансфер.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, "горожане" предложат сто миллионов за Харри Кейна. Вполне вероятно, в нем видят замену для Агуэро, контракт которого заканчивается следующим летом.

В текущем сезоне Кейн провел 23 матча, забил 16 голов и отдал 13 голевых передач.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Харри Кейн
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