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Bild: Ман Сити летом предложит сто миллионов за Харри Кейна
Устоит ли Леви?
Следующим летом "Манчестер Сити" может провернуть очередной свой громкий трансфер.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, "горожане" предложат сто миллионов за Харри Кейна. Вполне вероятно, в нем видят замену для Агуэро, контракт которого заканчивается следующим летом.
Our rumor of the week ✅ @ManCity is planning a € 100 million offer for Harry Kane in summer @SpursOfficial pic.twitter.com/rT52nDnsJQ— Christian Falk (@cfbayern) December 31, 2020
В текущем сезоне Кейн провел 23 матча, забил 16 голов и отдал 13 голевых передач.
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