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"Gratias negrito". Обозреватели шокированы наказанием для Эдинсона Кавани от английской ассоциации

Англия
(1 голосов)

Скандал вокруг расизма или все же языковон недоразумение?

"Gratias negrito". Обозреватели шокированы наказанием для Эдинсона Кавани от английской ассоциации
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Экс-форвард "Ливерпуля" Стэн Коллимор и спортивный обозреватель Reuters Ричард Мартин раскритиковали Футбольную ассоциацию (FA) Англии за решение дисквалифицировать и оштрафовать нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани.

Уругвайский нападающий был наказан дисквалификацией и штрафом за то, что написал "gratias negrito" в переписке в комментариях в Инстаграме.

Ричард Мартин отмечает, что уругвайцы удивляются из-за всй этой истории, и отмечает, что у них есть такое право.

Словарь Королевской академии испанского языка, который регламентирует нормы испанского языка, определяет это как "слово, которое используется в нежном тоне женатыми людьми, парами или людьми, приветливыми друг к другу" в некоторых частях Андалусии и странах Америки. Санкции в отношении Кавани со стороны Футбольной ассоциации - это полное безобразие.

Решением этого вопроса запросто могло бы стать вежливое письмо с предупреждением. Вместо этого Кавани заклеймили как расиста фразу "спасибо, приятель", адресованную его другу.

А бывший нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор подчеркнул, что вместо того, чтобы дисквалифицировать игроков за использование других языков, в которых это приемлемо в культурном плане, Футбольной ассоциации стоит выдавать игрокам буклет, посвященный культуре Великобритании.

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В статье: Эдинсон Кавани Чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
01.01.2021 в 10:37
Англия превратилась а расисткую помойку, где людям нельзя говорить на своём языке. Позор
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