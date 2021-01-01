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"Gratias negrito". Обозреватели шокированы наказанием для Эдинсона Кавани от английской ассоциации
Скандал вокруг расизма или все же языковон недоразумение?
Экс-форвард "Ливерпуля" Стэн Коллимор и спортивный обозреватель Reuters Ричард Мартин раскритиковали Футбольную ассоциацию (FA) Англии за решение дисквалифицировать и оштрафовать нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани.
Уругвайский нападающий был наказан дисквалификацией и штрафом за то, что написал "gratias negrito" в переписке в комментариях в Инстаграме.
Ричард Мартин отмечает, что уругвайцы удивляются из-за всй этой истории, и отмечает, что у них есть такое право.
Словарь Королевской академии испанского языка, который регламентирует нормы испанского языка, определяет это как "слово, которое используется в нежном тоне женатыми людьми, парами или людьми, приветливыми друг к другу" в некоторых частях Андалусии и странах Америки. Санкции в отношении Кавани со стороны Футбольной ассоциации - это полное безобразие.
Решением этого вопроса запросто могло бы стать вежливое письмо с предупреждением. Вместо этого Кавани заклеймили как расиста фразу "спасибо, приятель", адресованную его другу.
А бывший нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор подчеркнул, что вместо того, чтобы дисквалифицировать игроков за использование других языков, в которых это приемлемо в культурном плане, Футбольной ассоциации стоит выдавать игрокам буклет, посвященный культуре Великобритании.
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