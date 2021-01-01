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Эдинсон Кавани прокомментировал расистский скандал со словом "negrito" вокруг своей персоны
Языковое недоразумение
Нападающий "Манчестер Юнайтед" уругваец Эдинсон Кавани отреагировал на решение Футбольной ассоциации (FA) Англии дисквалифицировать и оштрафовать его за использование слова «negrito» во время переписки в Инстаграме.
Всем привет. Не хочу много говорить об этом неприятном для меня инциденте. Хочу донести тот факт, что я принимаю дисциплинарные меры и осознаю, что я неопытный в вопросах повседневнгой английского языка.
Прошу прощения, если я задел кого-то выражением симпатии к другу, ничего другого в моем намерении не было. Те, кто со мной знакомы, понимают, что я всегда ищу элементарной радости и дружбы!
Я благодарен за бесчисленные слова поддержки и симпатии в мой адрес. Мое сердце спокойно, ведь я знаю, что мое самовыражение всегда связано с теплотой в моей культуре и образе жизни. Шлю вам искренние объятия.
Напомним, что Эдинсон был дисквалифицирован на три матча АПЛ и оштрафован за то, что написал «gratias negrito», хотя в испаноязычных странах Америки это слово означает «друг, приятель, дорогой человек».
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