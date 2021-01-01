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Эдинсон Кавани прокомментировал расистский скандал со словом "negrito" вокруг своей персоны

Англия
(2 голосов)

Языковое недоразумение

Эдинсон Кавани прокомментировал расистский скандал со словом "negrito" вокруг своей персоны
Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" уругваец Эдинсон Кавани отреагировал на решение Футбольной ассоциации (FA) Англии дисквалифицировать и оштрафовать его за использование слова «negrito» во время переписки в Инстаграме.

Всем привет. Не хочу много говорить об этом неприятном для меня инциденте. Хочу донести тот факт, что я принимаю дисциплинарные меры и осознаю, что я неопытный в вопросах повседневнгой английского языка.

Прошу прощения, если я задел кого-то выражением симпатии к другу, ничего другого в моем намерении не было. Те, кто со мной знакомы, понимают, что я всегда ищу элементарной радости и дружбы!

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Я благодарен за бесчисленные слова поддержки и симпатии в мой адрес. Мое сердце спокойно, ведь я знаю, что мое самовыражение всегда связано с теплотой в моей культуре и образе жизни. Шлю вам искренние объятия.

Напомним, что Эдинсон был дисквалифицирован на три матча АПЛ и оштрафован за то, что написал «gratias negrito», хотя в испаноязычных странах Америки это слово означает «друг, приятель, дорогой человек».

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В статье: расизм Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед Уругвай
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Источник:
Твіттер Кавані

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