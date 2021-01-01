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Пятеро игроков Ман Сити не сыграют с Челси из-за коронавируса
Трое из них получили положительные тесты второй раз
Пятеро футболистов "Манчестер Сити" не сыграют в воскресном поединке АПЛ против "Челси" из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом рассказал Пеп Гвардиола в интервью Sky Sports.
Ранее сообщалось о заражении Кайла Уолкера и Габриэля Жезуса. Сегодня стало известно, что еще три футболиста получили положительные тесты и также будут изолированы на 10 дней. Имена игроков не указываются. Двое из них заболели впервые, а трое - уже во второй раз.
Напомним, что матч 16-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" был перенесен через два случая заражения в составе "горожан".
Сейчас подопечные Гваридолы занимают восьмое место в чемпионате Англии, уступая лидеру "Ливерпулю" семью очками.
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