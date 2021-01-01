Клопп: Я не врач, но нам всем следует стараться для продолжения АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал текущую ситуацию на счет пандемии:

"Я не врач, но я думаю, что нам следует стараться изо всех сил, чтобы продолжать соревнования. Мы знаем, что зимой будет вторая волна. В дополнение к этому было Рождество, когда людям было тяжело самоизолироваться, что может привести к росту заболеваний.

Конечно, число случаев будет расти и в футболе, но мы по-прежнему делаем все, чтобы ребята были в максимальной безопасности. Думаю, турнир может продолжаться. Это важно, потому что люди хотят смотреть матчи, и мы изолированы в отличие от остального общества.

Думаю, мы можем и дальше играть, но я уважаю специалистов, а также уважаю любые решения, которые будут приняты в ближайшие несколько недель", - сказал тренер.