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Клопп: Я не врач, но нам всем следует стараться для продолжения АПЛ
Наставник настроен положительно
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал текущую ситуацию на счет пандемии:
"Я не врач, но я думаю, что нам следует стараться изо всех сил, чтобы продолжать соревнования. Мы знаем, что зимой будет вторая волна. В дополнение к этому было Рождество, когда людям было тяжело самоизолироваться, что может привести к росту заболеваний.
Конечно, число случаев будет расти и в футболе, но мы по-прежнему делаем все, чтобы ребята были в максимальной безопасности. Думаю, турнир может продолжаться. Это важно, потому что люди хотят смотреть матчи, и мы изолированы в отличие от остального общества.
Думаю, мы можем и дальше играть, но я уважаю специалистов, а также уважаю любые решения, которые будут приняты в ближайшие несколько недель", - сказал тренер.
Напомним, что на этой неделе были отменены два матча АПЛ из-за заражения игроков команд: "Эвертон" - "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" - "Фулхэм". Также недавно был установлен рекорд положительных тестов за одно тестирование - 18 футболистов.
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