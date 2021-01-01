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Бруну Фернандеш шестой раз за год стал игроком месяца в Манчестер Юнайтед

Англия
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Не для всех 2020-й был плохим

Бруну Фернандеш шестой раз за год стал игроком месяца в Манчестер Юнайтед
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш стал игроком команды в декабре. Португалец получил эту награду уже в шестой раз за 11 проведенных месяцев в составе "Красных дьяволов". Еще пять раз он признавался лучшим в феврале, марте, июне, августе и ноябре.

В декабре на счету полузащитника четыре гола и четыре результативные передачи в девяти встречах.

Фернандеш перешел в конце января прошлого года в "Манчестер Юнайтед" со "Спортинга" за 55 млн евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн евро.

За это время португалец успел провести 45 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 43 результативные действия (26+17). Его контракт с "Маникунианцами" рассчитан до июня 2025 года.

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В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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