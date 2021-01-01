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Маркус Рашфорд: Нам нужно исправить ошибки и выигрывать турниры
Боевой настрой от форварда
Нападающий "Манчестер Юнайтед" поделился своими планами на 2021-й год:
"Начало сезона было не самым лучшим для нас, особенно игры в домашних матчах, но мы нашли способ вернуться в борьбу. Это был трудный период, и мы смогли выйти из него и стать командой.
Моя главная цель - помогать коллективу. Будучи форвардом, я должен забивать голы и отдавать результативные передачи. Если три-четыре игрока группы атаки будут помогать друг другу, то мы сможем забить много голов.
В команде создана хорошая база, мы сделали важные шаги в развитии. Да, мы потеряли шансы завоевать трофеи, уступая в полуфиналах в прошлом сезоне, но теперь надо это исправить и выигрывать турниры. Это следующий шаг в развитии команды. Нам по-прежнему нужно проделать большую работу, но мы набрали хорошую форму", - сказал Маркус в интервью пресс-службе клуба.
В этом сезоне Рашфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 24 матча во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 80 млн евро.
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