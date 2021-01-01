  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Маркус Рашфорд: Нам нужно исправить ошибки и выигрывать турниры
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркус Рашфорд: Нам нужно исправить ошибки и выигрывать турниры

Англия
(1 голосов)

Боевой настрой от форварда

Маркус Рашфорд: Нам нужно исправить ошибки и выигрывать турниры
Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" поделился своими планами на 2021-й год:

"Начало сезона было не самым лучшим для нас, особенно игры в домашних матчах, но мы нашли способ вернуться в борьбу. Это был трудный период, и мы смогли выйти из него и стать командой.

Моя главная цель - помогать коллективу. Будучи форвардом, я должен забивать голы и отдавать результативные передачи. Если три-четыре игрока группы атаки будут помогать друг другу, то мы сможем забить много голов.

В команде создана хорошая база, мы сделали важные шаги в развитии. Да, мы потеряли шансы завоевать трофеи, уступая в полуфиналах в прошлом сезоне, но теперь надо это исправить и выигрывать турниры. Это следующий шаг в развитии команды. Нам по-прежнему нужно проделать большую работу, но мы набрали хорошую форму", - сказал Маркус в интервью пресс-службе клуба.

В этом сезоне Рашфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 24 матча во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 80 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...