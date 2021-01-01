Жозе Моуриньо: Непрофессионализм АПЛ разрушил рабочую неделю

Наставник "Тоттенхэма" недоволен несвоевременным переносом матча 16-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма":

"Я не хочу говорить много об этом. Я чувствовал непрофессионализм, потому что так оно и было. Мы готовились к матчу, работали целую неделю и это решение разрушило нашу работу.

Тренировка отличались бы, если бы у нас в плане не было этой игры. Люди могли думать, что перенос матча - это классно для меня, но мы могли иметь другой цикл на тренировочных занятиях", - сказал Моуриньо.