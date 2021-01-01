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Жозе Моуриньо: Непрофессионализм АПЛ разрушил рабочую неделю

Англия
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Португальский тренер снова зол на АПЛ

Жозе Моуриньо: Непрофессионализм АПЛ разрушил рабочую неделю
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Наставник "Тоттенхэма" недоволен несвоевременным переносом матча 16-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма":

"Я не хочу говорить много об этом. Я чувствовал непрофессионализм, потому что так оно и было. Мы готовились к матчу, работали целую неделю и это решение разрушило нашу работу.

Тренировка отличались бы, если бы у нас в плане не было этой игры. Люди могли думать, что перенос матча - это классно для меня, но мы могли иметь другой цикл на тренировочных занятиях", - сказал Моуриньо.

В день матча португалец выложил пост в Инстаграм, где изображены как члены команды ожидают судьбу проведении поединка, и подписал саркастическим комментарием: "Лучшая лига в мире".

Напомним, встреча между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" должна была состояться 30-го декабря, но была перенесена за 3 часа до ее начала из-за положительных тестов игроков гостей.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон) АПЛ
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Источник:
Sky Sports

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