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Жозе Моуриньо: Непрофессионализм АПЛ разрушил рабочую неделю
Португальский тренер снова зол на АПЛ
Наставник "Тоттенхэма" недоволен несвоевременным переносом матча 16-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма":
"Я не хочу говорить много об этом. Я чувствовал непрофессионализм, потому что так оно и было. Мы готовились к матчу, работали целую неделю и это решение разрушило нашу работу.
Тренировка отличались бы, если бы у нас в плане не было этой игры. Люди могли думать, что перенос матча - это классно для меня, но мы могли иметь другой цикл на тренировочных занятиях", - сказал Моуриньо.
В день матча португалец выложил пост в Инстаграм, где изображены как члены команды ожидают судьбу проведении поединка, и подписал саркастическим комментарием: "Лучшая лига в мире".
Напомним, встреча между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" должна была состояться 30-го декабря, но была перенесена за 3 часа до ее начала из-за положительных тестов игроков гостей.
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