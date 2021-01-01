Эвертон - Вест Хэм 0:1. Хозяева атаковали - гости забили

Может быть ожидалось большего... Первый матч английской Премьер-лиги в новом году не то что вышел осторожным, ведь это ничего не скажет любителям футбола. Невыразительное и рутинное получилось противостояние, с множеством позиционной борьбы при средних скоростях. Чего только стоит тот факт, что первый удар в створ ворот нанес Бернард только на 45-й минуте.

На кону стояло три очка, при плотности в турнирной таблице АПЛ это хороший приз, еще и в начале года. Победа могла вывести "ирисок" на второе место. Команда Анчелотти больше старалась, приложила определенные усилия для победы, хотя этих усилий и оказалось недостаточно для победы. Рисковать мерсисайдцы не хотели.

"Вест Хэм" действовал еще более осторожно, совершая, при этом, меньше ошибок в обороне. Серия из четырех матчей без побед в чемпионате не оставляла особых надежд "молотобойцам". Тем не менее, лондонцы выстояли в первом тайме, а затем добавили во втором.

Интересные комбинации стали проходить у гостей после перерыва. Крессуэлл, Антонио и Райс наносили удары по воротам, отметим - довольно неплохие получались удары. А вот у хозяев проходило все меньше атак, и если они заканчивались ударами, особой угрозы они не несли.

В последней трети поединка стало понятно, что на ничью соперники не согласны, у "Эвертона" получилось два острых выпада, хотя Рендольф в игру не вступал, ударам "ирисок" не хватало точности, либо защитники блокировали мяч. А затем Соучек забил свой очередной гол, невероятное чутье у чешского опорного хавбека, пятый мяч в сезоне на его счету. Неудачно отбивались ливерпульцы и Томаш оказался в нужном месте в нужное время - 0:1.

Важно обратить внимание, что до забитого мяча на поле вышел Андрей Ярмоленко, который добавил агрессивности, хотя и не особо был заметиен в конструктивных действиях. На последних минутах против Андрея нарушил правила Мина, удалось потянуть время до победного конца. Не совсем логичная победа "молотков", однако удалось лондонцам сократить расстояние от "Эвертона" всего на три очка.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Эвертон - Вест Хэм 0:1

Голы: Соучек 86

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 23. Коулмэн, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин (Тосун 79), 10. Сигурдссон (Родригес 65), 16. Дукуре, 22. Годфри, 26. Дэвис, 20. Бернард (Гомеш 65), 7. Ришарлисон.

Вест Хэм: 1. Рендольф, 3. Крессуэлл, 5. Цоуфал, 15. Доусон, 21. Огбонна, 18. Форнальс (Лансини 77), 28. Соучек, 41. Райс, 9. Бенрахма, 17. Боуэн (Ярмоленко 77), 22. Алле (Антонио 59).

Предупреждения: Годфри 60, Дэвис 77